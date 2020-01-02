Посленовогодние дни это еще и дни перед Рождеством. Если вам захочется прийти в храм, нужно понимать, что в храме главное. А главное в нем - происходящее богослужение. Вы можете прийти с утра на литургию, можете попасть на молебен и помолиться на нем о своих родных и близких. Не стоит сходу постигать огромное количество внешних, формальных, иногда выдуманных правил, вроде "передавайте свечку только правой рукой через правое плечо стоящего впереди".

Внимание к происходящему и собственная интуиция подскажут вам правила благочестия. Но главное все-таки внимание к службе. Как раз из нее можно многому научиться.

Выступая недавно на епархиальном собрании Москвы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на то, что приходы сегодня разные и жизнь их разнообразна. "Одной будет жизнь прихода с богатой историей в центре столицы, иной - жизнь прихода с устоявшейся общиной в жилом районе, совершенно другой - прихода строящегося храма, община которого только формируется".

Но в жизни всех приходов общее и главное - это совершение богослужения. И в первую очередь - Божественной литургии.

Патриарх отметил, что сегодня многие прихожане, - "быть может, даже больше чем 20-25 лет назад, стремятся активно участвовать в богослужении, вникать в его смысл". Это, по словам патриарха, не может не радовать, ибо, как подчеркивал святитель Феофан Затворник, "наши богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука богословская, и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг".

Но в храмы сегодня приходит взыскательное поколение.

-Те, кто относится к старшему и среднему поколению, помнят, как в 1990-е годы храмы наполнялись людьми, и для этого не требовалось сверхусилий со стороны духовенства, - напомнил патриарх. - Усилия нужны были в другом: в том, чтобы успеть всем уделить хотя бы малую толику внимания, чтобы ответить на все просьбы об исповеди или о совершении других Таинств.

Сегодня же многое изменилось. Значительно увеличилось и продолжает увеличиваться количество храмов, и рост числа прихожан на каждый храм уже не носит лавинообразный характер (хотя и остается значительным). Но при этом изменились ожидания христиан.,

"Они стали в хорошем смысле более требовательными к содержанию приходской жизни", - охарактеризовал новое поколение верующих патриарх.

Но приходящей взыскательной пастве все-таки лучше не забывать, что церковь не место оказания духовных услуг.

Потребительски к церкви обычно относятся те, кто лишь изредка заходит в храмы. Именно им свойственно рассматривать происходящее в церкви как некие "духовные услуги".

- Как переубедить таких людей? Мы можем и должны всегда подчеркивать и проповедовать сакраментальную составляющую жизни Церкви. Именно в том пресвитере, который главным делом своей жизни считает совершение Литургии, люди будут видеть священно-служителя, - подчеркнул патриарх.

Сакраментальный означает священный, заветный, священнодейственный. В церкви все собирается не вокруг церковной лавки, и не вокруг молодежных или библейских кружков, тоже иногда очень важных, а вокруг священнодействия - богослужения.

О том, как понять язык богослужения, и как его привыкли воспринимать современные люди в церкви, читайте в следующих рассказах.