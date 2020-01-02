Новости

Сборная Канады стала вторым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею 19:46
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР 19:45
В Пензе сотрудника центра занятости задержали за убийство коллеги 19:44
В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП на трассе 19:19
В Саратове мужчина обнаружил на даче тела двоих рабочих 18:56
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с маршруткой 18:44
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию 18:33
В сгоревшем в центре Астрахани доме-памятнике нашли второго погибшего 18:26
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса 18:24
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество 18:07
Идущий в Москву сирийский журналист встретил Новый год под Липецком 17:51
В Ингушетии арестован напавший на пост ДПС мужчина 17:38
В Кузбассе четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком 17:26
Более 50 детей родилось в новогоднюю ночь в Москве 17:14
Мать девочки, ушедшей из дома с незнакомкой, могут лишить родительских прав 17:09
Три человека погибли в ДТП на трассе в Курганской области 17:06
Бельгийский суд отозвал ордер на арест Пучдемона 17:04
Столичные пожарные спасли провалившегося в канаву девятилетнего мальчика 16:45
Белград отказался от полиэтилена 16:43
В ДТП под Владимиром пострадали пять человек 16:37
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП 16:29
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР 16:26
Новогодняя серия "Простоквашина" собрала более 1 200 000 просмотров 16:22
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона 16:21
Актриса из "Первого мстителя" подозревается в убийстве матери 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 19:07
Рубрика: Общество

Путь к Рождеству: что главное в храме

Шаг второй: Собираюсь зайти в храм. Что в храме главное?
Текст: Елена Яковлева
Посленовогодние дни это еще и дни перед Рождеством. Если вам захочется прийти в храм, нужно понимать, что в храме главное. А главное в нем - происходящее богослужение. Вы можете прийти с утра на литургию, можете попасть на молебен и помолиться на нем о своих родных и близких. Не стоит сходу постигать огромное количество внешних, формальных, иногда выдуманных правил, вроде "передавайте свечку только правой рукой через правое плечо стоящего впереди".
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Внимание к происходящему и собственная интуиция подскажут вам правила благочестия. Но главное все-таки внимание к службе. Как раз из нее можно многому научиться.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством

Выступая недавно на епархиальном собрании Москвы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на то, что приходы сегодня разные и жизнь их разнообразна. "Одной будет жизнь прихода с богатой историей в центре столицы, иной - жизнь прихода с устоявшейся общиной в жилом районе, совершенно другой - прихода строящегося храма, община которого только формируется".

Но в жизни всех приходов общее и главное - это совершение богослужения. И в первую очередь - Божественной литургии.

Патриарх отметил, что сегодня многие прихожане, - "быть может, даже больше чем 20-25 лет назад, стремятся активно участвовать в богослужении, вникать в его смысл". Это, по словам патриарха, не может не радовать, ибо, как подчеркивал святитель Феофан Затворник, "наши богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука богословская, и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг".

Но в храмы сегодня приходит взыскательное поколение.

Фото: youtube.com/Свет Православия
Патриарх Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя

-Те, кто относится к старшему и среднему поколению, помнят, как в 1990-е годы храмы наполнялись людьми, и для этого не требовалось сверхусилий со стороны духовенства, - напомнил патриарх. - Усилия нужны были в другом: в том, чтобы успеть всем уделить хотя бы малую толику внимания, чтобы ответить на все просьбы об исповеди или о совершении других Таинств.

Сегодня же многое изменилось. Значительно увеличилось и продолжает увеличиваться количество храмов, и рост числа прихожан на каждый храм уже не носит лавинообразный характер (хотя и остается значительным). Но при этом изменились ожидания христиан.,

"Они стали в хорошем смысле более требовательными к содержанию приходской жизни", - охарактеризовал новое поколение верующих патриарх.

Но приходящей взыскательной пастве все-таки лучше не забывать, что церковь не место оказания духовных услуг.

Потребительски к церкви обычно относятся те, кто лишь изредка заходит в храмы. Именно им свойственно рассматривать происходящее в церкви как некие "духовные услуги".

Фото: iStock
РПЦ изменила правила крещения детей

- Как переубедить таких людей? Мы можем и должны всегда подчеркивать и проповедовать сакраментальную составляющую жизни Церкви. Именно в том пресвитере, который главным делом своей жизни считает совершение Литургии, люди будут видеть священно-служителя, - подчеркнул патриарх.

Сакраментальный означает священный, заветный, священнодейственный. В церкви все собирается не вокруг церковной лавки, и не вокруг молодежных или библейских кружков, тоже иногда очень важных, а вокруг священнодействия - богослужения.

О том, как понять язык богослужения, и как его привыкли воспринимать современные люди в церкви, читайте в следующих рассказах.

Общество Религия Празднование Православного Рождества

Главное сегодня

ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
Название Голландия официально перестало существовать
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР