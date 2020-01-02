Фернандо вернется в "Спартак" после аренды в Китае

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо вернется в стан "красно-белых" после полугодичной аренды в китайском "Бейцзин Гуоань", информирует transfermarkt.ru.

Портал утверждает, что "Бейцзин" отказался выкупать бразильца за 9,6 миллиона евро, прописанных в соглашении с российским клубом. В расположение спартаковцев Фернандо должен вернуться уже к зимним сборам.

Напомним, что Фернандо перешел в "Бейцзин" летом минувшего года. Концовку прошлого сезона он провел на правах аренды, а зимой китайцы должны были выкупить его контракт. Однако, по предварительным данным, игра 27-летнего хавбека не устроила его новый клуб.

Контракт Фернандо со "Спартаком" действует до 2021 года. Он был одним из лидеров команды, завоевавшей чемпионство в 2017 году. В общей сложности бразилец провел за "красно-белых" во всех турнирах 98 встреч, забил в них 12 мячей и отдал девять результативных передач.