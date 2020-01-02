Финны обыграли США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Определился третий полуфиналист молодежного первенства планеты по хоккею. Им стала сборная Финляндии, одолевшая в четвертьфинале американцев - 1:0.

Победу действующим чемпионам мира принесла шайба Йоонаса Одена, которую он забросил в начале третьего периода. Отметим, что эту встречу судил россиянин Иван Фатеев.

Последний участник 1/2 финала станет известен чуть позже по итогам матча хозяев турнира чехов со Швецией. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее в полуфинал пробились сборные России и Канады. Команда Валерия Брагина победила Швейцарию (3:1), а "кленовые листья" разгромили Словакию со счетом 6:1.