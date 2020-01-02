Генпрокуратура утвердила план проверок бизнеса в наступившем году

Рассмотрев почти полмиллиона предложений о будущих проверках, надзорное ведомство согласовало государственным и муниципальным контролирующим органам более 360 000 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, можно говорить об уже сформированном сводном плане проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов.

В Генпрокуратуре из поступивших 456 000 предложений контролирующих органов о проверках юрлиц, отклонили 95 000 проверок.

Генпрокуратура напомнила, что до 31 декабря 2020 года в стране продолжает действовать запрет на проведение плановых проверок в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого предпринимательства.

Из этого запрета есть исключения - он не распространяется на те хозяйствующие субъекты, которые "осуществляют отдельные виды деятельности, где установлены категории риска или классы (категории) опасности", если во время прежних проверок за последние три года у них нашли серьезные нарушения, за которые их наказали.