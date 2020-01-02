Глава UFC: Фанаты сходят с ума в ожидании боя Хабиба и Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что болельщики "не находят себе места" в ожидании поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Напомним, что бой между ними запланировал на 18 апреля в Нью-Йорке.

"Тони давно заслужил титульный бой и сразиться за право чемпиона. Благодаря поклонникам единоборств мы можем оценить насколько привлекательным является предстоящий поединок. Могу сказать, что фанаты не находят себе места, они сходят с ума в ожидании боя Фергюсона и Хабиба", - приводит слова Уайта ESPN.

Чуть ранее Хабиб отметил, что в поединке с Фергюсоном он не собирается менять тактику.

"Ближайший бой - это большая мотивация для меня. Будем бороть, ломать, бросать. А он (Фергюсон), если сможет, пусть что-то этому противопоставит", - сказал Нурмагомедов.