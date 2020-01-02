Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода

В Афинах в четверг было заключено трехстороннее межправительственное соглашение Греции, Израиля и Кипра о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Как сообщает газета Kathimerini, документ подписан министрами энергетики трех стран в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Политическую поддержку этому проекту активно оказывали США и ЕС.

Торжественная церемония прошла в афинском дворце Заппион и транслировалась в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.

Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из кипрского месторождения "Афродита" и израильского "Левиафан" в Европу через территорию Греции. Инвестиции в строительство трубопровода протяженностью 1900 километров оцениваются примерно в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно с расширением в перспективе до 15-20 миллиардов кубометров в год.

Выступая на церемонии подписания межправсоглашения глава греческого правительства Мицотакис заявил о том, что EastMed "укрепит энегобезопасность Европы". Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, отметил, что данный проект призван обеспечить стратегические интересы Израиля, но не должен рассматриваться в качестве угрозы для третьих стран.

По оценкам экспертов, в силу небольшой пропускной способности EastMed и технических сложностей при его реализации этот газопровод не станет серьезной альтернативой российским поставкам углеводородов в ЕС. При этом дорогое средиземноморское "голубое топливо" не сможет заменить энергоресурсы, которые будут поставляться в Европу через планируемый к запуску 8 января газопровод "Турецкий поток" и строящийся "Северный поток-2".

Кстати

По просьбе "Российской газеты" ситуацию вокруг проекта EastMed прокомментировал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Насколько реальными выглядят перспективы реализации Восточно-Средиземноморского газопровода, в том числе с учетом оказываемой ему поитической поддержки США и ЕС?

Алексей Гривач: Пока по проекту больше вопросов, чем ответов, и одной лишь политической поддержки для его реализации недостаточно. Тем более, что вокруг шельфа Кипра имеется глубокий геополитический конфликт с Турцией. А это дополнительный политический риск.

С какими проблемами при реализации проекта EastMed могут столкнуться его участники и подрядчики?

Алексей Гривач: Главная проблема - это экономические параметры проекта. Вызывает вопросы и обеспеченность его запасами, и достаточно высокая себестоимость левантийского газа, и дороговизна самого газопровода. Особенно в условиях низких цен в Европе и избытка газа на рынке не очень понятно, кто готов взять на себя все эти риски.

В свете усилий США по так называемому "снижению зависимости" Европы от поставок российского природного газа можно ли рассматривать этот проект в качестве одного из элементов стратегии Вашингтона по подрыву доминирующих позиций углеводородов из РФ на европейских рынках?

Алексей Гривач: Они рассматривают такую опцию, но сейчас этот газ уже может рассматриваться не только как конкурент российскому газу в Южной Европе, но и как конкурент американскому СПГ.

Составит ли в перспективе средиземноморский газ конкуренцию российскому "голубому топливу" на юге Европы и может ли проект EastMed каким-либо образом осложнить реализацию строительства трубопровода "Турецкий поток" на территории Евросоюза?

Алексей Гривач: "Турецкий поток" уже полностью построен и скоро будет введен в эксплуатацию. Но если в Европу придет дополнительный газ из Израиля, а рост спроса продолжит отставать, конкуренция за рынки сбыта обострится, и цены окажутся под еще большим давлением. В этом случае хуже всего придется поставщикам с самыми большими издержками, и проект EastMed не выглядит фаворитом в этой истории.