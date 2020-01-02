Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed). Торжественная церемония пройдет в Афинах в присутствии премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

Данная инициатива направлена на диверсификацию источников поставок "голубого топлива" в Европу, повышении ее энергобезопасности и имеет полную политическую поддержку со стороны США и ЕС. Впрочем, практическое осуществление проекта EastMed, как выяснила "РГ", сопряжено со множеством технических и организационных трудностей, а средиземноморский газ не станет серьезным конкурентом российским углеводородам на европейских рынках.

Трубопровод EastMed длинной 1,9 тысячи километров и проектной мощностью в 12-15 миллиардов кубометров газа ежегодно планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции. Предполагается, что его основной ресурсной базой станет месторождение "Афродита" на шельфе Кипра, запасы газа которого оцениваются примерно в 200 миллиардов кубометров. Неподалеку находятся залежи углеводородов у берегов Израиля - месторождения "Тамар" (оцененные запасы - 280 млрд куб.) и "Левиафан" (620 млрд куб. м), подключение которых в будущем к этой трубе не исключается. В отдаленной перспективе средиземноморский газ может составить до 10 процентов потребления "голубого топлива" в Европе, отмечает газета Financial Times.

В первую очередь, в силу небольшой пропускной способности EastMed не станет серьезной альтернативой российским поставкам углеводородов в ЕС, а дорогое средиземноморское сырье не сможет заменить энергоресурсы, которые будут поставляться в Европу через планируемый к запуску 8 января газопровод "Турецкий поток" и строящийся "Северный поток-2", отмечают эксперты.

При этом все специалисты признают, что перспективы реализации проекта EastMed являются очень отдаленными и практическое начало работ по сооружению газопровода едва ли возможно до 2025 года. К факторам, существенно осложняющим его воплощение в жизнь обозреватели относят эскалацию геополитических противоречий в регионе - к застарелому территориальному конфликту между Кипром и Турцией о принадлежности запасов газа на шельфе острова в конце 2019 года добавился острый спор между Анкарой и Афинами о морских границах двух стран в Восточном Средиземноморье. Оспариваемыми среди прочего оказались и участки исключительной экономической зоны Греции, через которые должна пройти труба. Именно этот факт, по некотором данным, стал основным мотивом для инициаторов проекта как можно скорее зафиксировать свои намерения в трехстороннем межправсоглашении между Афинами, Иерусалимом и Никосией.

Кроме того, весьма приблизительно подсчитана стоимость проекта - на текущий момент она оценивается в 6 миллиардов евро. С учетом того, что трассировка трубы предусматривает ее прохождение через воды у греческого острова Крит, где имеется очень сложный рельеф морского дна и большие глубины, стоимость работ может существенно возрасти.

"Для укладки на больших глубинах требуются специальные трубы из уникального сплава. Это весьма дорогое удовольствие, которое очень существенно удорожает весь проект и снижает его инвестиционную привлекательность", - рассказали "РГ" в афинском "Институте энергетики стран Юго-Восточной Европы" (IENE).

В таких условиях потенциальные инвесторы EastMed - на шельфе Кипра уже работают американские энергокомпании Exxon Mobil, Cheniere и Noble Energy, французская Total, а также итальянская ENI - не спешат проявлять инициативу и связывать себя какими-либо обязательствами. Да и конечная точка поставок средиземноморского газа - Италия - не посчитала нужным участвовать в подписании трехстороннего соглашения Греции, Израиля и Кипра.

Правда, на словах Рим все же поддерживает проект EastMed. Итальянский министр экономического развития Стефано Патуанелли на этой неделе даже прислал в Афины письмо, в котором отметил заинтересованность его страны в данной инициативе, включенной в список "проектов общего интереса" Евросоюза. Со своей стороны, глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что итальянская сторона не подписывает соглашение из-за "некоторых проблем" окружающей среды на юге этой страны и выразил надежду на "очень скорое" присоединение к нему Италии.

Компетентно

По просьбе "Российской газеты" ситуацию вокруг проекта EastMed прокомментировал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

РГ: Насколько реальными выглядят перспективы реализации Восточно-средиземноморского газопровода, в том числе с учетом оказываемой ему политической поддержки США и ЕС?

Алексей Гривач: Пока по проекту больше вопросов, чем ответов, и одной лишь политической поддержки для его реализации недостаточно. Тем более, что вокруг шельфа Кипра имеется глубокий геополитический конфликт с Турцией. А это дополнительный политический риск.

РГ: С какими проблемами при реализации проекта EastMed могут столкнуться его участники и подрядчики?

Алексей Гривач: Главная проблема - это экономические параметры проекта. Вызывает вопросы и обеспеченность его запасами, и достаточно высокая себестоимость левантийского газа и дороговизна самого газопровода. Особенно в условиях низких цен в Европе и избытка газа на рынке не очень понятно, кто готов взять на себя все эти риски.

РГ: В свете усилий США по так называемому "снижению зависимости" Европы от поставок российского природного газа можно ли рассматривать этот проект в качестве одного из элементов стратегии Вашингтона по подрыву доминирующих позиций углеводородов из РФ на европейских рынках?

Алексей Гривач: Они рассматривают такую опцию, но сейчас этот газ уже может рассматриваться не только как конкурент российскому газу в Южной Европе, но и как конкурент американскому СПГ.

РГ: Составит ли в перспективе средиземноморский газ конкуренцию российскому "голубому топливу" на юге Европы и может ли проект EastMed каким-либо образом осложнить реализацию строительства трубопровода "Турецкий поток" на территории Евросоюза?

Алексей Гривач: "Турецкий поток" уже полностью построен и скоро будет введен в эксплуатацию. Но если в Европу придет дополнительный газ из Израиля, а рост спроса продолжит отставать, конкуренция за рынки сбыта обострится, и цены окажутся под еще большим давлением. В этом случае хуже всего придется поставщикам с самыми большими издержками, и проект EastMed не выглядит фаворитом в этой истории.