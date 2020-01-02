Император Японии впервые в этом году вышел к народу

Император Японии Нарухито впервые в новом 2020 году вышел к народу. Традиционная церемония состоялась в Токио рядом с территорией дворца. Монарх показался перед людьми на специальном балконе в сопровождении императрицы Масако, своих родителей - отрекшегося в апреле 2019 года от престола теперь уже почетного императора Акихито и его супруги Митико, а также других членов семьи.

На улице собрались десятки тысяч человек, которые размахивали государственными флагами и скандировали "банзай", передает телерадиокомпания NHK. По предварительным подсчетам, перед императорским дворцом присутствовали около 55 тысяч человек. Таким образом японский народ пожелал монаршей семье долголетия и благополучия.

Нарухито в своей речи подчеркнул, что вместе со всеми радуется встрече нового года.

"Надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим, обойдется без стихийных бедствий", - отметил он.

По словам монарха, он думает о тех многих людях, которые в 2019 году пострадали от тайфуна и проливных дождей.