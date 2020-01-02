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02.01.2020 10:24
Рубрика: Общество

Индийские астронавты будут готовиться к полету в Звездном городке

Текст: Наталия Ячменникова

В ЦПК им. Ю.А.Гагарина ждут астронавтов из Индии, которые будут готовиться к первой индийской пилотируемой миссии "Гаганьян".

Первые четыре индийских астронавта начнут подготовку в России с третьей недели января - передает ТАСС. Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван на пресс-конференции в Бангалоре.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Мы значительно продвинулись в программе "Гаганьян" в 2019 году, многие разработки были завершены. Определены для подготовки четыре астронавта. Подготовка астронавтов, отобранных в индийских Военно-воздушных силах, запланирована с третьей недели января и пройдет в России", - цитирует Сивана газета Hindustan Times.

Глава ISRO не конкретизировал, кем являются эти астронавты, и есть ли в их составе женщины. Однако ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что на борту первого национального космического корабля может быть и "дочь Индии".

1 июля 2019 года Роскосмос сообщил, что компания "Главкосмос" и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на консультационную поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов. А в минувший вторник госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли, рассказал, что подготовка членов индийского экипажа к полету может занять полтора-два года в зависимости от "индивидуальной адаптируемости".

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Напомним: в августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна самостоятельно отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости. Полет первого пилотируемого корабля запланирован на конец 2021 года. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

Перед этим планируются два запуска кораблей в беспилотном режиме. На борту этих кораблей, как сообщалось ранее, могут находиться созданные в Индии "роботы-гуманоиды", на которых будут испытаны разрабатываемые для полета системы. А потом наступит черед астронавтов, которых еще называют виоманавтами (от слова "виома" - "небо, пространство" на санскрите).

Для Индии крайне важно, что это будет национальный экипаж на индийском корабле. Космический корабль сможет вместить трех астронавтов и находиться в космосе до семи дней. В качестве носителя Индия планирует использовать самую мощную из имеющихся в ее распоряжении ракет - GSLV-Mk III.

Кстати

Первый индийский космонавт Ракеш Шарма - Герой Советского Союза. В 1984 году он летал в космос в составе экипажа советского корабля "Союз Т-11" вместе с нашими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Во время полета Ракеш выходил на связь с премьер-министром Индии Индирой Ганди. На вопрос, как выглядит Индия из космоса, космонавт процитировал строчку из стихотворения - "Лучше всех в мире".

Общество Космос

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