Как будут расти зарплаты бюджетников в этом году

С 1 октября на 3,8% будут проиндексированы зарплаты бюджетников, не упомянутых в "майских" указах президента. Это коснется госслужащих, работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей.

В частности, увеличение зарплаты произойдет у инженерно-технических и вспомогательных работников, обслуживающих здания и оборудование (инженеров, программистов, электромонтеров, слесарей, сантехников, техников, уборщиков служебных помещений), специалистов по соцработе, комплексной реабилитации, социальных психологов, бухгалтеров, юристов, кадровиков.

Кроме того, это коснется пожарных, спасателей, гидробиологов, океанологов, метеорологов и других работников.

Решение о повышении зарплаты региональным и муниципальным бюджетникам, в том числе техничкам в школе, нянечкам в детсадах, должны будут принять власти на местах.

Что касается бюджетников, упомянутых в "майских указах", учителей, врачей, соцработников, соотношение их зарплат и средних по регионы по-прежнему должно быть соблюдено. Таким образом, чем заметнее выросли за прошлый год средние зарплаты в регионах, тем ощутимее будет рост их зарплат.