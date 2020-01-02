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02.01.2020 09:19
Рубрика: Экономика

Как изменятся цены на вино и табак в новом году

Текст: Алена Узбекова
С 1 января 2020 года в России повышаются акцизы на некоторые виды алкогольной продукции. Так, акцизы на тихие вина в новом году вырастут сразу с 18 до 31 рубля за литр. В 2021 году акциз будет 32 рубля, а в 2022 - 33 рубля. На игристые вина акцизы повысятся в 2020 году с нынешних 36 до 40 рублей, в 2021 - до 42, а в 2022 - до 43 рублей. Причем, уравниваются ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее. Но при этом для производителей вин из винограда, выращенного на территории России, предусматриваются налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9 процентов будут взиматься по одной ставке. В 2020 году акциз составит 544 рубля за литр, в 2021 году - 566 рублей, а в 2022 году - 589 рублей за литр.

Фото: Фото из архива
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Подобным образом будут подниматься акцизы и на алкогольную продукцию крепостью до 9 процентов - с 435 рублей за литр в 2020 году до 471 рубля в 2022 году. Сидр, пуаре, медовуха и пиво крепостью от 0,5 до 8,6% будут облагаться акцизами в 2020 году в 22 рубля за литр, а пиво крепостью свыше 8,6% - с 41 рубль за литр.

Акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака установлен в 50 рублей за штуку в 2020 году. В последующие два года он будет расти на два рубля в год. Акциз на табак повысится с 6040 рублей за килограмм в 2020 году до 6534 рублей в 2022 году, на жидкости для электронных систем доставки никотина - с 13 до 15 рублей за один миллилитр.

Также вырастут акцизы на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак. В 2020 году установлен акциз в 3172 рубля за килограмм, в 2022 году - 3431 рубля. Акциз на сигары с 2020 по 2022 год вырастет с 215 до 233 рублей за штуку, на сигариллы, биди, кретек - с 3055 до 3304 рублей за тысячу штук. Акцизы на сигареты и папиросы в 2020 году установлены в 1966 рублей за тысячу штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной от розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук. В 2022 акциз составит 2127 рублей плюс 14,5 процента, но не менее 2889 рублей за тысячу штук.

Фото: iStock
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Закон относит к подакцизным товарам также виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, виноматериалов, виноградного сусла и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла ставка акциза будет увеличиваться с 31 рубля за литр в 2020 году до 33 рублей в 2022 году, а для винограда с 30 до 33 рублей за тонну. Для винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта акциз устанавливается в 2020 году в 40 рублей за литр, а в 2022 - 43 рубля за литр.

После повышения акцизов, цены, конечно, будут повышаться на несколько процентов, рассказал "РГ" директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. А вот установление акцизов на виноградное сусло и виноград никак не повлияет на стоимость конечного продукта. "Это копеечный акциз, который скорее имеет политический смысл, чтобы признать эту продукцию сельскохозяйственной продукцией", - заметил эксперт.

Повышение акцизов затронет, в первую очередь вина, так как по всем остальным видам алкоголя произошла небольшая индексация, отметил в разговоре с "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Акцизы на вино повышаются в два раза, а на винные напитки еще больше.

Смысл в том, чтобы поддержать вино, изготовленное из российских виноматериалов. Для производителей таких вин установлены налоговые вычеты. "Производитель российского вина должен будет заплатить акциз 31 рубль в бюджет с каждого литра. Но если он покажет, что взял российский виноматериал, происходит зачет или возврат 30 рублей уже уплаченных по акцизу за виноматериалы. Для российских виноделов, по идее, идет снижение акциза, причем существенное", - пояснил Павел Шапкин.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Правда, сейчас никаких подзаконных актов на эту тему не разработано, механизм, зачета акциза не ясен, добавляет эксперт. Никаких понятных данных о том, сколько виноматериалов было использовано и как они используются, тоже нет, поскольку виноматериалы не были подакцизны в 2019 году. Поэтому на них нельзя начислить акциз задним числом, а потом вычесть из того вина, которое будет производиться в 2020 году.

Механизм возврата налогов производителям из российского винограда еще не озвучен, согласился Вадим Дробиз. "Все будет зависеть от того, когда будут возвращать, может быть в день платежа, а можно и через месяц, и через квартал", - отметил он.

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