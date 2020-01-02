Как писатель-фантаст Айзек Азимов изменил представление о роботах

100 лет назад, 2 января 1920 года, родился знаменитый американский фантаст Айзек Азимов. Случилось это в деревне Петровичи (теперь - Руссковское), что в Смоленской губернии, и его родня до сих пор живет в России.

Айзек Азимов всю свою жизнь, как мог, боролся с лженаукой, но сегодня астрология бешено популярна в США. Фото: AP

В Великую Отечественную спастись удалось не всем из них: один из родственников Азимова был расстрелян нацистами в 1943-м в Майкопе, двое других кончили свой век в газовых камерах. А его родители в 1923 году перебрались в США в Нью-Йорк, где поселились в Бруклине.

Почти современник

Азимовы открыли кондитерский магазинчик, их сын стал дипломированным химиком, а затем, окончив аспирантуру и постдокторат, биохимиком, серьезным академическим ученым. Айзек Азимов издал множество научно-популярных книг: он был известным противником суеверий и писал о религиоведении, астрономии, химии. Придуманные Азимовым Три закона робототехники давно переросли литературу, на их основе были сформулированы законы человеко-ориентированных компьютерных интерфейсов. Но помнят и любят писателя из-за его литературных героев, детектива Элайджа Бейли и его напарника, человекоподобного робота Дэниела Оливо, техника Харлана, персонажей рассказов цикла "Я, робот" и других.

Герои Азимова перемещались между эпохами, осваивали новые планеты, имроботы. Писать он начал еще до Второй мировой, а умер в 1992 году. Он почти что наш современник, но сегодняшняя действительность непохожа на ту, что он себе представлял. Мы окружены роботами, элементами искусственного интеллекта наделены множество вещей. Роботы пылесосят дома, водят машины, управляют станками, но роботов, наделенных человеческой индивидуальностью, все еще нет, и едва ли они появятся. И главное, изменилось само отношение к такого рода вещам.

Роботы пока не обрели "азимовского" подобия человека. Фото: Сергей Куксин/РГ

Открытия больше не удивляют

В 2020-м нас, судя по всему, ждет много удивительных открытий, а те, что были сделаны раньше, прочнее войдут в быт. В апреле 2019 года французский изобретатель Франки Запата за 25 минут перелетел Ла-Манш на "летающей доске". Его флайборд мчался со скоростью 170 километров в час - древняя мечта о человеке-птице близка к осуществлению. А работающие на бензине поршневые летающие ранцы начали продавать через интернет с 2010-го - они держались в воздухе полчаса, стоили 100 тысяч долларов, и на них никто не обратил особого внимания. Изобретенный в Америке летающий мотоцикл производитель оценил в 25 тысяч - и при этом он еще и ездит по обычным дорогам. Реактивный летающий танец разгоняется до 220 километров в час, но компании изобретателя не дают лицензию на продажу.

Все это вчерашний день, сегодня модная тема - невидимость. Профессора Мичиганского университета Елена Семушкина и Сян Чжан экспериментируют с диэлектриками, одноосными кристаллами, для которых характерно двойное лучепреломление при всех направлениях падающего света, кроме одного. В результате получилось гладкое оптическое зеркало, которое способно скрывать объекты в видимом диапазоне. Так родился плащ-невидимка. Армия США вовсю использует такие ткани.

В 2019-м было получено первое настоящее изображение "черной дыры", найдены лекарства от лихорадки Эбола и муковисцидоза, искусственный интеллект научился играть в покер, а роботы - бегать: это считалось одной из сложнейших проблем робототехники.

2020 год предлагает куда больше удивительных вещей, чем 1941-й, год, когда Азимов опубликовал свои первые произведения, но они нас почти не удивляют.

Перелет через Ла-Манш на устройстве, предсказанном писателем. Фото: Reuters

Научная фантастика против волшебных палочек

В наше время научная фантастика стала исчезающим жанром. Сейчас в тренде готическая сказка, постапокалипсис, с точки зрения сегодняшних авторов, мир необъясним в дорогих сердцу Айзека Азимова категориях критического мышления и научного скепсиса. На это есть много причин.

Азимов прямой наследник Верна и Уэллса, с их верой в человека, технику и прогресс.

При его жизни научная фантастика стала популярнейшим жанром - и это, конечно, было связано с тем, что она отвечала тому, что думали и чувствовали миллионы. На глазах у людей создавался прекрасный новый мир, и интерес к научной фантастике был одним из отражений социального оптимизма, когда все хорошее и небывалое казалось осуществимым. Так происходило повсюду, в том числе и в СССР. Но уже в семидесятые все стало иначе - "Золотой век" подошел к концу, и все это поняли.

Оптимизму научно-фантастических утопий Азимова в новой реальности не было места. Ученые говорили о глобальном потеплении и новом вымирании видов.

В глазах людей мир утратил прочность, как следствие, обесценились попытки объяснить его рационально. Азимов всю жизнь боролся с лженаукой, а в новом, ХХI веке, в США стала бешено популярна астрология. На смену научной фантастике пришли романы Роулинг, волшебные палочки, летающие метлы и заклинания.

В мире Азимова все могла наука. В сегодняшнем мире возможно вообще все, даже самое невероятное.

И это прекрасный повод встретить 2020-й, перечитывая Айзека Азимова. Его уверенность в будущем, его оптимизм могут показаться наивными, но они нисколько не устарели.

Вера в познание и научный скептицизм могут выйти из моды, и все же они куда надеж­нее веры в силу звезд, магию и мистические сущности.

В наш век научная фантастика Азимова кажется лекарством от подступающих со всех сторон неопределенности и безумия.