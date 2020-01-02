На Украине прекратила работу Генпрокуратура

На Украине больше не существует Генпрокуратуры - вместо нее заработал Офис генерального прокурора. Об этом сообщает портал Диалог.UA со ссылкой на сайт нового ведомства. Пока он работает в тестовом режиме.

Инициатива по реформированию Генеральной прокуратуры принадлежит президентской партии "Слуга народа", решившей покончить с "внутриведомственными войнами" и "обслуживанием интересов олигархов и политических кругов" вместо правового надзора. Речь идет об изменении не только вывески, но и структуры учреждения, а также его кадрового состава.

Он сократится в полтора раза - с 2500 сотрудников до 1500. Сообщается, что 55 процентов прокуроров уже не прошли переаттестацию.