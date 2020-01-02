Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета

UH-60M black hawk crashed in Taiwan.



黑鷹直升機迫降 參謀總長沈一鳴等8人罹難 5人生還



去年7月接掌參謀總長的沈一鳴現年62歲，空軍官校68年班、空院81年班，由於外文能力好，成為空軍首批前往法國，接受法國空軍教官指導的幻象戰機種子教官中的首席試飛官. pic.twitter.com/sTmeb1iLBM — China Kennedy (@ChinaKennedy) 2 января 2020 г.

На Тайване военный вертолет, на борту которого были 13 человек, включая начальника Генштаба армии, потерпел крушение в одном из горных районов страны. Восемь человек, в том числе и сам начальник Генштаба, погибли. Их смерть подтвердили в военном ведомстве страны.

Как сообщили в министерстве обороны Тайваня, сегодня в 7:54 утра по местному времени вертолет UH-60M Black Hawk, входящий в состав поисково-спасательного подразделения ВВС Тайваня, вылетел из Тайбэя на север страны для проведения рутинной проверки базы Yilan's Dong'ao. Начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тайваня Шэнь Имина на борту сопровождали еще несколько генералов и офицеров военного ведомства, а также журналист. Буквально через несколько минут после взлета в 8:07 утра вертолет исчез с экранов радаров.

Вскоре стало известно, что вертолет по невыясненным пока причинам потерпел крушение либо совершил жесткую посадку в горном районе Илай недалеко от Нового Тайбэя - городе, который окружает столицу страны и входит в столичную агломерацию.

На место аварии были направлены два вертолета ВВС Тайваня Black Hawk, а также 80 военнослужащих, которые начали поисково-спасательные работы. Вскоре место крушения было найдено. Сначала было сообщено об обнаружении десяти человек и пропаже трех из тех, кто был в вертолете, включая начальника Генштаба. Вскоре минобороны Тайваня распространило заявление, согласно которому были обнаружены все 13 человек, находившиеся на борту. Из них лишь пятеро выжили, а остальные восемь человек погибли.

В настоящий момент на месте трагедии продолжают работать спасатели. Следователи собирают информацию, пытаясь выяснить причины крушения вертолета. Про машину известно, что она в 2010 году была куплена у США.