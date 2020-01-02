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02.01.2020 10:37
Рубрика: В мире

Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

На Тайване военный вертолет, на борту которого были 13 человек, включая начальника Генштаба армии, потерпел крушение в одном из горных районов страны. Восемь человек, в том числе и сам начальник Генштаба, погибли. Их смерть подтвердили в военном ведомстве страны.

Как сообщили в министерстве обороны Тайваня, сегодня в 7:54 утра по местному времени вертолет UH-60M Black Hawk, входящий в состав поисково-спасательного подразделения ВВС Тайваня, вылетел из Тайбэя на север страны для проведения рутинной проверки базы Yilan's Dong'ao. Начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тайваня Шэнь Имина на борту сопровождали еще несколько генералов и офицеров военного ведомства, а также журналист. Буквально через несколько минут после взлета в 8:07 утра вертолет исчез с экранов радаров.

Фото: AP Photo/Caleb Jones
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Вскоре стало известно, что вертолет по невыясненным пока причинам потерпел крушение либо совершил жесткую посадку в горном районе Илай недалеко от Нового Тайбэя - городе, который окружает столицу страны и входит в столичную агломерацию.

На место аварии были направлены два вертолета ВВС Тайваня Black Hawk, а также 80 военнослужащих, которые начали поисково-спасательные работы. Вскоре место крушения было найдено. Сначала было сообщено об обнаружении десяти человек и пропаже трех из тех, кто был в вертолете, включая начальника Генштаба. Вскоре минобороны Тайваня распространило заявление, согласно которому были обнаружены все 13 человек, находившиеся на борту. Из них лишь пятеро выжили, а остальные восемь человек погибли.

В настоящий момент на месте трагедии продолжают работать спасатели. Следователи собирают информацию, пытаясь выяснить причины крушения вертолета. Про машину известно, что она в 2010 году была куплена у США.

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