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02.01.2020 10:42
Рубрика: Общество

Нарколог Минздрава назвал опасное средство против похмелья

Текст: Руслан Мельников
Опасность для организма может представлять распространенный способ борьбы с похмельем.

Как сообщает RT со ссылкой на главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, опохмеляться утром с помощью алкоголя крайне нежелательно. Такой способ эксперт назвал смертельно опасным.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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По его словам нельзя употреблять новый алкоголь, пока не переработан старый. Евгений Брюн также отмечает, что организм перерабатывает алкоголь достаточно долго - от трех дней до трех недель.

"То, что большинство называют похмельем, - это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя", - подчеркнул он.

По словам эксперта, привести организм в порядок после принятой накануне большой дозы алкоголя лучше с помощью кефира, крепкого бульона или капустного рассола. Также можно использовать препараты, содержащие янтарную кислоту. Но их нужно применять осторожно, учитывая противопоказания.

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