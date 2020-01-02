Нарколог Минздрава назвал опасное средство против похмелья

Опасность для организма может представлять распространенный способ борьбы с похмельем.

Как сообщает RT со ссылкой на главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, опохмеляться утром с помощью алкоголя крайне нежелательно. Такой способ эксперт назвал смертельно опасным.

По его словам нельзя употреблять новый алкоголь, пока не переработан старый. Евгений Брюн также отмечает, что организм перерабатывает алкоголь достаточно долго - от трех дней до трех недель.

"То, что большинство называют похмельем, - это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя", - подчеркнул он.

По словам эксперта, привести организм в порядок после принятой накануне большой дозы алкоголя лучше с помощью кефира, крепкого бульона или капустного рассола. Также можно использовать препараты, содержащие янтарную кислоту. Но их нужно применять осторожно, учитывая противопоказания.