Новости

США и Южная Корея продолжат проводить совместные маневры в 2020 году 10:58
Новый маршрут "Путешествия в Рождество" объединяет 10 площадок столицы 10:48
Нарколог Минздрава назвал опасное средство против похмелья 10:42
Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета 10:37
В Твери произошел взрыв газа в жилом доме 10:37
Генпрокуратура утвердила план проверок бизнеса в наступившем году 10:27
Индийские астронавты будут готовиться к полету в Звездном городке 10:24
Спикер парламента Эстонии выступил с территориальными претензиями к России 10:08
Блогеры устроили фейерверк внутри салона "семерки" 10:00
Император Японии впервые в этом году вышел к народу 09:52
Название Голландия официально перестало существовать 09:26
В ДТП в Якутске погиб один человек и пострадали шестеро 09:14
В Японии средний возраст таксистов превысил 60 лет 09:07
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение 08:46
Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного 07:10
Пропавший в Приамурье двухлетний мальчик найден живым 05:12
В Приморье из-за браконьеров усилили охрану "Земли леопарда" 05:00
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае 04:15
"Арсенал" обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" 02:22
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона" 00:15
Семь человек ранены в первый день года в баре Западной Вирджинии 01.01.2020
Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака 01.01.2020
В Петербурге автомобиль сбил группу пешеходов 01.01.2020
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу 01.01.2020
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации 01.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 09:26
Рубрика: В мире

Название Голландия официально перестало существовать

Текст: Екатерина Забродина

Так бывает: жители Голландии заснули под Новый год в одной стране, а проснулись уже в другой. Нет больше королевства с таким названием: отныне всему миру придется привыкать наименовать его исключительно Нидерландами. Как передает местная радиостанция NOS, решение правительства вступило в силу с 1 января.

Фото: AP
Почему Нидерланды не могут быть "арбитром" в деле о катастрофе MH-17

Как писала "РГ", еще в октябре 2019 года нидерландский МИД объявил о предстоящем радикальном "ребрендинге" страны, которая у многих туристов ассоциируется исключительно с разрешенным употреблением изменяющих сознание веществ, с кварталом "красных фонарей" в Амстердаме и прочими вольностями. Власти всерьез верят, что дело именно в названии и что "реновация", которая обойдется бюджету минимум в 200 тысяч евро, будет способствовать "глобальному обновлению имиджа".

Новую национальную стратегию ранее одобрили ведущие партии, бизнесмены и Нидерландский совет по туризму. Она не обойдет стороной даже национальную сборную по футболу. При этом неясно, как быть с двумя историческими нидерландскими провинциями - Северной и Южной Голландией, ведь их название, означавшее в Средние века "лесистую местность", после завершения всех перипетий и войн дало имя целой стране.

В мире Европа Нидерланды

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Название Голландия официально перестало существовать
Японский зонд везет на Землю уникальные образцы с астероида
Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу