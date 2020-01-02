Название Голландия официально перестало существовать

Так бывает: жители Голландии заснули под Новый год в одной стране, а проснулись уже в другой. Нет больше королевства с таким названием: отныне всему миру придется привыкать наименовать его исключительно Нидерландами. Как передает местная радиостанция NOS, решение правительства вступило в силу с 1 января.

Как писала "РГ", еще в октябре 2019 года нидерландский МИД объявил о предстоящем радикальном "ребрендинге" страны, которая у многих туристов ассоциируется исключительно с разрешенным употреблением изменяющих сознание веществ, с кварталом "красных фонарей" в Амстердаме и прочими вольностями. Власти всерьез верят, что дело именно в названии и что "реновация", которая обойдется бюджету минимум в 200 тысяч евро, будет способствовать "глобальному обновлению имиджа".

Новую национальную стратегию ранее одобрили ведущие партии, бизнесмены и Нидерландский совет по туризму. Она не обойдет стороной даже национальную сборную по футболу. При этом неясно, как быть с двумя историческими нидерландскими провинциями - Северной и Южной Голландией, ведь их название, означавшее в Средние века "лесистую местность", после завершения всех перипетий и войн дало имя целой стране.