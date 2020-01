Названы самые популярные музыкальные клипы новогодних праздников

Песни, возглавившие хит-парад сервиса You Tube Music по числу просмотров, как правило, энергичные и бодрые. А в лидерах ныне - бойкие премьеры, в том числе сингл Тилля Линдеманна с его нового альбома F & M , два трека синти-панк группы "Пошлая Молли" (бывшая солистка "Серебра" Ольга Серябкина, наверное, 100 раз пожалела о том, что выбрала для сольной карьеры творческий псевдоним, схожий с названием этой русскоязычной команды с Украины). И снова Ольга Бузова, успевшая под Новый год снять первый дуэтный клип со своим новым избранником Давидом Манукяном, скрывшимся за прозрачным сценическим именем DAVA.

Фото: Lindemann Official / youtube.com

Среди неожиданностей - появление в Top-15 петербургской певицы и гитаристки Юли Кошкиной. Она исполняет под акустическую шестиструнку поэтичный рок в духе Александра Башлачева и Янки Дягилевой (поет и ее "Нюркину песню")…

Премьера клипа "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", бесхитростно снятая с одной стационарной камеры в студии, состоялась только 25 декабря. Но он уже собрал в Сети больше 600 тысяч просмотров. Явление сколь не привычное, столь отрадное, подтверждающее нерушимые традиции питерского рока в духе Ленинградского рок-клуба 80-х.

Неожиданно и третье место Доры: это та самая 20-летняя Даша Шиханова, которая в феврале выпустила программный сингл "Я не ругаюсь матом", сразу взорвавший интернет. А за месяц до этого вышел и ее дебютный мини-альбом "Я не коммерция", составленный из шести треков. Новое видео тоже вызвало бурный отклик. И как итог - третье место.

Еще одна сенсация - питерский рэпер Gokilla (он же Артур Исмаилов). Это ему, кстати, принадлежат слова "В моем календаре только пятница и суббота", ставшие новым мемом. В канун 2020-го Gokilla-Артур записал предновогодний трек ХХХХ. И хотя тот появился в Интернете лишь 29 декабря, он уже собрал больше 900 тысяч просмотров.

Не менее удивительный сюрприз - достойное место в хит-параде пародийной рок-группы Radio Tapok: парни жестко перепевают на русском языке хиты зарубежных звезд. Снабжают их ироничным, ерническим текстом, порой добавляют в аранжировки аккордеон, надевают маски из фильмов ужасов... Но слушается все довольно свежо, самобытно, профессионально и весело. Прежде "Тапки" делали каверы на Metallica, Pain, Limp Bizkit, Blink 182, Sabaton, Skillet, Rammstein, Slipknot и даже Queen. Однажды взялись за группу "Кино", за "Короля и Шута"… Их новое видео - уже кавер-версия хита английской пауэр-металлической команды DragonForce.

При этом группа уже ездит на всероссийские гастроли, а в новом сингле и видео принимал участие солист "Эпидемии" Евгений Егоров.

Конечно, снова не обошлось без живописного корейского бойз-бэнда BTS и позитивного рэпера Трэвиса Скотта.

Полный список Top-15 самых популярных видео:

1. Пошлая Молли - "Молли"

2. Ольга Бузова и DAVA - "Мандаринка"

3. Дора - "Дорадура"

4. Lindemann - Ash So Gern

5. Боронина - "Королева караоке"

6. Оксимирон - "Дело нескольких минут"

7. OG Buda - "Бандит"

8. Аркадий Думикян - "Красная Роза"

9. BTS - G.C.F. in Helsinki

10. Radio Tapok - Through The Fire And Flames

11. Мукка - "Таблетка"

12. Gokilla - ХХХХ

13. Юля Кошкина - "Ведьмаку заплатите чеканной монетой"

14. Travis Scott - Gang Gang

15. Седа Бакашева - "Патамушта"