Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ

Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года. Во внешнеполитической части затрагивается вопрос отношений с Россией.

Ссылку на документ под названием "Из ответственности перед Австрией" публикует krone.at. Он подтверждает, что политические силы, стоящие на разных платформах, будут искать компромисс по важным для страны вопросам на период с 2020-го по 2024 год. В частности, новое правительство, сформированное после политического кризиса и сменившее временный технический кабинет, призывает к постепенному смягчению санкций против РФ при прогрессе выполнения Минских соглашений.

Напомним, что в Москве тему ограничительных мер на переговорах с партнерами из ЕС не поднимают, а ответственность за выполнение Минских соглашений возлагают на Киев и Донбасс.