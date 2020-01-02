Новости

Боровшийся с раком онколог сообщил, что не смог победить болезнь 21:16
Жириновский раскритиковал решение парламента Турции по Ливии 20:45
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на прохожую 20:43
Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ 20:16
В аэропорту Шереметьево внедрят электронную систему медосмотра 20:13
Сборная Канады стала вторым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею 19:46
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР 19:45
В Пензе сотрудника центра занятости задержали за убийство коллеги 19:44
В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП на трассе 19:19
В Саратове мужчина обнаружил на даче тела двоих рабочих 18:56
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с маршруткой 18:44
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию 18:33
В сгоревшем в центре Астрахани доме-памятнике нашли второго погибшего 18:26
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса 18:24
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество 18:07
Идущий в Москву сирийский журналист встретил Новый год под Липецком 17:51
В Ингушетии арестован напавший на пост ДПС мужчина 17:38
В Кузбассе четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком 17:26
Более 50 детей родилось в новогоднюю ночь в Москве 17:14
Мать девочки, ушедшей из дома с незнакомкой, могут лишить родительских прав 17:09
Три человека погибли в ДТП на трассе в Курганской области 17:06
Бельгийский суд отозвал ордер на арест Пучдемона 17:04
Столичные пожарные спасли провалившегося в канаву девятилетнего мальчика 16:45
Белград отказался от полиэтилена 16:43
В ДТП под Владимиром пострадали пять человек 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 20:16
Рубрика: В мире

Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ

Текст: Екатерина Забродина

Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года. Во внешнеполитической части затрагивается вопрос отношений с Россией.

Бывший канцлер Германии осудил санкции против "Северного потока-2"

Ссылку на документ под названием "Из ответственности перед Австрией" публикует krone.at. Он подтверждает, что политические силы, стоящие на разных платформах, будут искать компромисс по важным для страны вопросам на период с 2020-го по 2024 год. В частности, новое правительство, сформированное после политического кризиса и сменившее временный технический кабинет, призывает к постепенному смягчению санкций против РФ при прогрессе выполнения Минских соглашений.

Напомним, что в Москве тему ограничительных мер на переговорах с партнерами из ЕС не поднимают, а ответственность за выполнение Минских соглашений возлагают на Киев и Донбасс.

В мире Европа Австрия Санкции и антисанкции

Главное сегодня

ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
Название Голландия официально перестало существовать
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР