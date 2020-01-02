Новогодняя серия "Простоквашина" собрала более 1 200 000 просмотров

Содержащий ряд крайне специфических шуток эпизод "Корпоратив", новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино", за три дня собрала только на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" более 1 200 000 просмотров. При серьезном перевесе "лайков" к "дизлайкам".

Но нравится возрожденное "Простоквашино" по-прежнему далеко не всем.

В частности, в данном случае некоторые подписчики выразили мнение, что серия "ни о чём". Хотя не очень ясно, как кого-то мог оставить равнодушным столь превосходный музыкальный номер - в исполнении няни, столичной звезды, и Галчонка.

Заметим, что текущая серия шоу - юбилейная, уже 25-я.