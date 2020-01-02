Опасных собак запретили выгуливать без намордника

Новости

В столичном транспорте на время праздников усилены меры безопасности 12:27
Мэрия Москвы опровергла информацию о перекрытии Тверской для пешеходов 12:13
Власти рассказали подробности нападения на пост ДПС в Ингушетии 12:07
В Челябинский метеорит бесплатно покажут школьникам и студентам 11:54
На Кубани в новогодних гуляниях участвовали 300 тысяч человек 11:49
Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Подмосковье 11:39
В Омской области нашли тело подростка, пропавшего в новогоднюю ночь 11:38
Радулов принес победу "Далласу" в присутствии более 85 тысяч зрителей 11:28
Глава КБР поздравил победителя "Голоса" Аскера Бербекова 11:18
В Астрахани загорелся многоквартирный жилой дом-памятник 11:15
СК проверит причины смерти якутского школьника в новогоднюю ночь 11:10
В Уфе неизвестные "обстреляли" петардами многоэтажный дом 11:08
США и Южная Корея продолжат проводить совместные маневры в 2020 году 10:58
Новый маршрут "Путешествия в Рождество" объединяет 10 площадок столицы 10:48
Нарколог Минздрава назвал опасное средство против похмелья 10:42
Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета 10:37
В Твери произошел взрыв газа в жилом доме 10:37
Генпрокуратура утвердила план проверок бизнеса в наступившем году 10:27
Индийские астронавты будут готовиться к полету в Звездном городке 10:24
Спикер парламента Эстонии выступил с территориальными претензиями к России 10:08
Блогеры устроили фейерверк внутри салона "семерки" 10:00
Император Японии впервые в этом году вышел к народу 09:52
Название Голландия официально перестало существовать 09:26
В ДТП в Якутске погиб один человек и пострадали шестеро 09:14
В Японии средний возраст таксистов превысил 60 лет 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 11:50
Рубрика: Общество

Опасных собак запретили выгуливать без намордника

Текст: Ольга Игнатова
Вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. Разъяснения по ним опубликованы на сайте Государственной Думы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, с 1 января 2020 года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород.

Свободно прогуливаться такие животные могут только на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
У домашних животных могут появиться "паспорта"

Список потенциально опасных пород собак ранее был утвержден правительством РФ. В него вошли 12 пород собак и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Эти собаки обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Особенности их поведения не до конца изучены.

Полностью запрещена деятельность контактных зоопарков. А к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью. В квартирах и домах нельзя теперь держать диких животных. В случае выявления их содержания в неволе их конфискуют и вернут в среду естественного обитания. Перечень таких животных также был утвержден правительством РФ. Среди них, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи и многие другие.

Фото: iStock
На дорогах появятся биопереходы для животных

Вступила в силу и статья, комплексно регулирующая деятельность приютов для животных. Теперь владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как и владельцы домашних животных. Закон категорически запрещает умерщвлять животных в приютах, только если ветеринаром установлено, что животное страдает от "тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью".

С 1 января все безнадзорные животные должны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать неснимаемую метку возвращаться в места обитания. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, где ему проведут вакцинацию и стерилизацию, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцами (например, со специальными бирками на ошейниках). Необходимо найти владельца и передать ему животное.

В Минприроды "Российской газете" пояснили, что если безнадзорные животные причинят вред человеку, то общую ответственность должны нести именно региональные и муниципальные власти.

Общество Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Название Голландия официально перестало существовать
Японский зонд везет на Землю уникальные образцы с астероида
Начальник Генштаба армии Тайваня погиб при крушении вертолета
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу