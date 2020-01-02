Путин поздравил с днем рождения Григоровича

Ярким событием в культурной жизни президент России назвал работы хореографа Юрия Григоровича. Глава государства направил Григоровичу поздравительную телеграмму по случаю дня рождения - народному артисту СССР исполнилось 93 года.

"Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета. Ваши работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства пожелал имениннику здоровья и успехов.