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02.01.2020 12:32
Рубрика: Власть

Путин поздравил с днем рождения Григоровича

Текст: Кира Латухина

Ярким событием в культурной жизни президент России назвал работы хореографа Юрия Григоровича. Глава государства направил Григоровичу поздравительную телеграмму по случаю дня рождения - народному артисту СССР исполнилось 93 года.

Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/ Интерпресс
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"Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета. Ваши работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства пожелал имениннику здоровья и успехов.

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