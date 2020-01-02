Мать девочки, ушедшей из дома с незнакомкой, могут лишить родительских прав

Следственный комитет России по Москве просит лишить или ограничить в родительских правах мать девочки, которая ушла в Новый год из дома с неизвестной. Об этом сообщает портал СК по Москве.

Следователи направили в компетентные органы материалы с просьбой рассмотреть вопрос о лишении или ограничении родительских прав матери шестилетней девочки. Как стало известно следствию, инцидент произошел на северо-востоке столицы. Здесь в одной из многоэтажек между матерью девочки и гостями возникла ссора. Неизвестная взяла за руку ребенка и ушла с ней в неизвестном направлении.

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери. В этот же день беглецов нашли. Женщина пояснила, что девочка сама попросила увезти ее после ссоры. И женщина решила увести ребенка к себе домой, а утром вернуть. В ходе проверки установлено, что девочка проживает в семье, состоящей на учете в органах системы профилактики.

Сам ребенок находится в органах опеки и попечительства.

Следователи по данному факту продолжают доследственную проверку.