Мэрия Москвы опровергла информацию о перекрытии Тверской для пешеходов

Информация, размещенная на отдельных ресурсах о якобы перекрытом утром 1 января доступе граждан на Тверскую улицу, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

До 11.00 проход по тротуарам Тверской улицы был свободный. Кроме того, после 11 часов доступ в организации, расположенные на Тверской улице, был дополнительно возможен со стороны переулков, примыкающих к Тверской улице, а также улиц Моховая и Охотный ряд.