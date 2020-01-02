Новый маршрут "Путешествия в Рождество" объединяет 10 площадок столицы

Десять площадок в центре города вошли в новый новогодний маршрут "Путешествие в Рождество". Изучить предлагаемый путь можно на портале "Узнай Москву".

Как сообщается на портале, такие прогулки стали традиционными по украшенной Москве в новогодние праздники. В этом году маршрут обновили. Предлагаемое путешествие, как сообщает сайт мэра Москвы, займет около часа. Стартовать предлагается из самого сердца столицы с Театральной площадки, где некогда располагался один из самых больших в столице елочных базаров. Следующий пункт - Манежная площадь, Красная площадь, где работает каток, ярмарка и аттракционы. И через Лубянку, Старую и Новые площади завершить маршрут можно в парке "Зарядье", где появилось настоящее "Поле света" - цветочное поле из светящихся шаров.

Напомним, что портал "Узнай Москву" - это совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды содержат описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 634 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 101 тематическому прогулочному маршруту.