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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новый маршрут "Путешествия в Рождество" объединяет 10 площадок столицы

Текст: Ирина Огилько

Десять площадок в центре города вошли в новый новогодний маршрут "Путешествие в Рождество". Изучить предлагаемый путь можно на портале "Узнай Москву".

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Как сообщается на портале, такие прогулки стали традиционными по украшенной Москве в новогодние праздники. В этом году маршрут обновили. Предлагаемое путешествие, как сообщает сайт мэра Москвы, займет около часа. Стартовать предлагается из самого сердца столицы с Театральной площадки, где некогда располагался один из самых больших в столице елочных базаров. Следующий пункт - Манежная площадь, Красная площадь, где работает каток, ярмарка и аттракционы. И через Лубянку, Старую и Новые площади завершить маршрут можно в парке "Зарядье", где появилось настоящее "Поле света" - цветочное поле из светящихся шаров.

Напомним, что портал "Узнай Москву" - это совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды содержат описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 634 памятников, 322 музеев, 194 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 101 тематическому прогулочному маршруту.

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