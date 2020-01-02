Синоптики рассказали о погоде в Москве на Рождество

До -9 градусов может остыть воздух в столичном регионе на Рождество. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, похолодание начнется в ночь на 6 января, до этого времени температура воздуха днем будет преимущественно положительная, осадки возможны в виде дождя со снегом, а ночью воздух не остынет ниже -3. Но в понедельник к региону подойдет скандинавский циклон, который остудит воздух: 6 января на термометрах будет -3...-6. А в ночь на 7 января - до -9. Днем в праздник температура воздуха составит -3...-5 градусов.

Отметим, что по долгосрочному прогнозу метеорологов Гидрометцентра России с 3 по 5 января в столице выпадет до 10 см осадков в виде снега с дождем, на дорогах будет гололедица, возможно образование наледи, а температура воздуха не опустится ниже -2.

Напомним, что на время новогодних праздников коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы для борьбы с наледью, расчистки дорог от последствий снегопада и уборки улиц.