Собянин провел технический пуск шести станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской. Эта процедура означает, что основные строительные работы завершены, и начинаются финальные испытания перед стартом пассажирского движения.

"Строители активно работают даже в новогодние праздники, - сказал Собянин. - Сегодня - большое событие, окончание работ на стратегически важных линиях метро".

На новом участке Некрасовской линии четыре станции: "Нижегородская" (с перспективной пересадкой на Большую кольцевую линию), "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". Этот сегмент строился с помощью 10-метрового проходческого щита - машина такого класса впервые применена в отечественном метростроении.

На Некрасовской линии поезда будут курсировать в двухпутном тоннеле. Такая технология значительно сэкономила время строительства. Кроме того, это повышает уровень безопасности и снижает шум. По такому принципу тоннели строили и в советское время - двухпутные участки есть на Сокольнической, Филевской и Замоскворецкой линиях. Но возводили их в основном вручную. А "розовая" ветка строится проходческими комплексами.

Напомним, в июне прошлого года открылся первый участок этой линии от "Некрасовки" до "Косино". Ветка уже облегчила путь в центр для жителей Люберец и окраинных поселков московского юго-востока. С запуском второй очереди метро станет ближе для жителей Нижегородского, Рязанского районов и населения Выхино-Жулебино.

"Улучшение почувствует миллион жителей Москвы и Подмосковья", - отметил Собянин.

На БКЛ технический пуск дал старт испытаниям инфраструктуры на примыкающем участке от "Авиамоторной" до "Лефортово". Через несколько месяцев испытаний откроется единый участок от "Косино" до "Лефортово". Впоследствии, когда БКЛ полностью построят, конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская".