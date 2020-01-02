Столичные пожарные спасли провалившегося в канаву девятилетнего мальчика

На территории Новой Москвы в первый день нового года спасли 9-летнего школьника. Об этом рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на территории заброшенных очистных сооружений. Здесь игравший ребенок, провалился в емкость с водой, а потом забрался на трубу и самостоятельно спуститься уже не смог. Пожарные с помощью штурмовой лестницы сняли ребенка с высоты и передали бригаде скорой помощи.

В департаменте отметили, что в целом новогодний праздник москвичи встретили без серьезных происшествий. Всего с 31 декабря по 2 января столичные спасатели 183 раза выезжали на происшествия, в том числе восемь раз для тушения пожара, шесть раз для ликвидации последствий ДТП и 169 раз на оказание помощи социального характера. За два дня спасено четыре человека.

Напомним, что в новогодние праздники на дежурстве находятся 1,5 тыс. сотрудников и 400 единиц техники пожарно-спасательного подразделения.