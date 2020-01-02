В первом квартале 2020 года в аэропорту Шереметьево внедрят электронную систему медосмотра сотрудников.

Как передает информагентство "Москва", в настоящее время эта система проходит тестирование. Как ожидается, "инновационная" технология поможет качественно проверять сотрудников до и после смены, работающих с транспортными средствами в контролируемой зоне аэропорта. Проверять система будет пульс и давление, температуру тела, тестирование на выявление алкогольного и наркотического опьянения и другие.