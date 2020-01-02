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02.01.2020 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Владимиром пострадали пять человек

Текст: Анна Скрипка (Владимир)

Пять человек получили ранения в аварии на трассе во Владимирской области. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону, по предварительным данным, ДТП спровоцировал УАЗ.

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"Водитель автомобиля УАЗ, 1981 года рождения, следуя в город Александров, не справился с управлением, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Škoda под управлением водителя 1965 года рождения", - отметили в полиции.

Выехавшие на место происшествия медики осмотрели пострадавших и приняли решение одного из них госпитализировать. Остальные, получив помощь на месте, были направлены на амбулаторное лечение. Полицейские устанавливают подробности произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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