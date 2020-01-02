В Москве прошла спортивная православная акция "Муромская дорожка"

Мы бежим по Котельнической, машин мало - утро 1 января все-таки - а те, что есть, сигналят, водители веселятся, машут руками. Москва еще спит - а ты уже бодр, собран, настроение будь здоров.

Николай, управляющий партнер крупной юридической компании, только что пробежал свои семь первоянварских километров до Котельнической набережной и обратно, и сейчас наблюдает за тренировкой, которую проводит для всех, кто не поленился в первое утро нового года приехать в боксерский клуб "Торпедо" на Восточной улице, заслуженный тренер России Олег Меньшиков.

Вот уже в шестой раз прошла в Москве спортивная православная акция "Муромская дорожка". Начав ее в 2013 году, общественное движение "Сорок Сороков" решило таким образом противопоставить бодрость духа и тела тяжелому постновогоднему похмелью. Выбрав для этого первое января, не только первый календарный день нового года, но и день памяти преподобного Илии Муромца, святого, чьи мощи лежат в пещерах Киево-Печерской Лавры, и былинного богатыря. Кроме того, 1 января - это начало самой строгой, последней недели Рождественского поста.

"Муромская дорожка" началась с забега по Москве спортсменов боксерского клуба "Торпедо", к которому со временем, через соцсети, подтягивались все желающие принять участие в народном спортивном мероприятии, состоящем из пробежки по городу, открытых тренировках со знаменитыми спортсменами и тренерами, дружеским чаепитием. Завершается праздник неизменно - молебном святому иноку и богатырю Илии. Активную поддержку "Муромской дорожке" оказывает Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта, в которую входит, вместе с чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым, олимпийскими чемпионами Александром Карелиным и Светланой Журовой, Владиславом Третьяком - и координатор Движения "Сорок Сороков", чемпион России и Европы по боксу Владимир Носов.

По "Муромской дорожке" 1 января бежали 60 городов России и зарубежья. Кроме Москвы и Петербурга, это Мурманск, Нижний Новгород, Псков, Пермь, Чебаркуль, Омск, Минск, Гамбург, Бишкек и другие. Проходят открытые тренировки и соревнования по боксу, гиревому спорту, перетягиванию каната…

- Наше мероприятие не церковное, оно светское, - говорит Владимир Носов. - Но в нем участвуют православные спортсмены, глядя на которых, новички понимают, что православие - это вера людей, в том числе, энергичных и спортивных.

… Новички побежали "треху" до Новоспасского (3 км до близлежащего Новоспасского монастыря - прим. ред.), те, кто покрепче - до высотки на "котельниках", для самых выносливых "муромская дорожка" пролегла от боксерского клуба до Красной площади и обратно. Многие не захотели упустить занятие с тренером чемпионов и призеров Олимпийских Игр и мировых первенств в боксерском клубе "Торпедо".

- Да в живот, в живот бейте мне! - наскакивает Меньшиков на зал, стоящий перед ним в боксерской стойке. Зал отступает и вслед за тренером синхронно бьет перед собой воздух "двойкой" - "в голову" и снизу "в корпус". Потом еще и еще. Меньшиков недоволен и укладывает всех отжиматься - медленно, короткими рывками сначала вверх, потом вниз. Потом показывает другую комбинацию - два энергичных коротких левой и быстрый хук справа. Десятки молодых и не очень людей до бесконечности повторяют эти движения.

- Бокс - это не морду бить, а уметь постоять за девушку, за маму, за детей, - говорит заслуженный тренер России. - Ты должен быстро ориентироваться в том, что происходит вокруг. Иметь свое "я". Тогда ты мужчина, которому стоит начинать Новый год здоровым духом в здоровом теле.

"Муромская дорожка"- 2020 завершилась в Москве молебном в храме Рождества Богородицы в Старом Симонове.