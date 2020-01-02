В столичном транспорте на время праздников усилены меры безопасности

На время новогодних каникул на всем городском транспорте усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Увеличено количество досмотров, обеспечивают безопасность сотрудники городских служб, спасатели, полиция, дружинники, добровольцы и специалисты Росгвардии.

Как передает пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, москвичей попросили с пониманием отнестись к работе сотрудников правоохранительных органов и возможным неудобствам.

"Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы на каникулах горожане и гости города могли быстро и в комфортных условиях передвигаться по городу, чтобы праздничные дни прошли без происшествий", - сказал Максим Ликсутов.