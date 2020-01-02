Пропавший в Приамурье малыш найден живым

Двухлетний мальчик, который пропал вечером 31 декабря 2019 года в Благовещенске, найден живым. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Амурской области.

Напомним, в последний день 2019 года мать мальчика вернулась домой одна, а где находится ее сын, объяснить не смогла.

- В ходе проведенных поисковых мероприятий установлено местонахождение ребенка. В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося, - заявили в региональном следственном управлении СКР.