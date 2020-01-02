Новости

Пропавший в Приамурье малыш найден живым 05:12
В Приморье из-за браконьеров усилили охрану "Земли леопарда" 05:00
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае 04:15
"Арсенал" обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" 02:22
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона" 00:15
Семь человек ранены в первый день года в баре Западной Вирджинии 01.01.2020
Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака 01.01.2020
В Петербурге автомобиль сбил группу пешеходов 01.01.2020
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу 01.01.2020
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации 01.01.2020
Рассекречен роскошный кроссовер Genesis 01.01.2020
Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве 01.01.2020
Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии 01.01.2020
Путин утвердил изменения в структуре и штате службы судебных приставов 01.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 01.01.2020
В Волгоградской области два человека погибли в ДТП 01.01.2020
АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 01.01.2020
В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой 01.01.2020
Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек 01.01.2020
Американке, которую не стали оперировать в США, оплатили лечение на Кубани 01.01.2020
Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для "сотен друзей" 01.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020
Под Екатеринбургом полицейские застрелили дебошира с монтировкой 01.01.2020
Видео: в Китае велосипедист попал под грузовик и выжил 01.01.2020
Редкие виды обезьян погибли в результате пожара в немецком зоопарке 01.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 05:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавший в Приамурье малыш найден живым

Текст: Инесса Доценко

Двухлетний мальчик, который пропал вечером 31 декабря 2019 года в Благовещенске, найден живым. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Амурской области.

Напомним, в последний день 2019 года мать мальчика вернулась домой одна, а где находится ее сын, объяснить не смогла.

В Приамурье пропал двухлетний мальчик

- В ходе проведенных поисковых мероприятий установлено местонахождение ребенка. В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося, - заявили в региональном следственном управлении СКР.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу
Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите