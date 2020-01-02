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02.01.2020 07:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного

Текст: Инесса Доценко

Скандал, в котором оказался замешанным депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), вылился в уголовное дело.

Во второй половине декабря 2019-го якутские СМИ сообщили о том, что руководитель нефтегазовой компании - депутат госсобрания республики нанес своему подчиненному телесные повреждения. Следователи провели проверку инцидента.

Фото: iStock
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Результатом ее стало уголовное дело, возбужденное Следственным управлением СК России по Республике Саха (Якутия) под самый занавес ушедшего года "по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)".

- По данным следствия, 19 декабря 2019 года в ходе конфликта в служебном кабинете  руководитель компании нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения - перелом носа, ссадины и гематомы. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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