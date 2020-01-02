Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного

Скандал, в котором оказался замешанным депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), вылился в уголовное дело.

Во второй половине декабря 2019-го якутские СМИ сообщили о том, что руководитель нефтегазовой компании - депутат госсобрания республики нанес своему подчиненному телесные повреждения. Следователи провели проверку инцидента.

Результатом ее стало уголовное дело, возбужденное Следственным управлением СК России по Республике Саха (Якутия) под самый занавес ушедшего года "по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)".

- По данным следствия, 19 декабря 2019 года в ходе конфликта в служебном кабинете руководитель компании нанес подчиненному сотруднику телесные повреждения - перелом носа, ссадины и гематомы. Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.