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02.01.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье из-за браконьеров усилили охрану "Земли леопарда"

Текст: Инесса Доценко

Охрану территории "Земля леопарда" в Приморском крае перевели на усиленный режим. Об этом сообщается на официальном сайте национального парка.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
В нацпарке Приморья фотограф из Кореи сделал уникальные снимки леопарда

Увеличение количество рейдов государственных инспекторов на новогодних праздниках уже давно стало традицией для ООПТ - правда, вынужденной. Дело в том, что в выходные дни в нацпарке резко активизируются браконьеры. Многолетняя статистика свидетельствует: множатся случаи незаконной добычи копытных животных, а они служат питанием для редких дальневосточных леопардов и тигров. Именно истребление косуль, оленей и кабанов стало одной из главных причин, по которой леопарды оказались на грани полного исчезновения. По свидетельству сотрудников нацпарка, нередко нарушителями являются люди, которые занимаются разрешенной добычей за пределами "Земли леопарда", но затем "случайно" забредают на особо охраняемую природную территорию.

Инспекторы несут службу во всех частях национального парка, пресекая браконьерскую охоту и незаконное проникновение на заповедную территорию. Кроме того, совместно с сотрудниками полиции они контролируют государственную трассу, проходящую через нацпарк - нарушители пытаются отстреливать животных и отсюда.

- Отдел охраны готов дать своевременный отпор нарушителям, - подчеркивает Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране. - Несмотря на сложность ландшафтов и снег, инспекторы ежедневно проходят десятки километров в поисках следов посторонних. Мы призываем граждан не омрачать праздники уголовным делом за охоту либо штрафом на незаконное пребывание на охраняемой территории.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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