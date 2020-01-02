В вечной мерзлоте созрели помидоры

Якутские овощеводы вырастили уникальный урожай огурцов, помидор, рукколы, салаты, различной зелени.

Тепличных комплексов в мире много, но нет ни одного, где посадки прекрасно чувствовали бы себя при перепаде температур наружного воздуха в 100 градусов. Ведь в районе Якутска летом жара на солнце достигает 50 градусов, а зимой до такой же отметки доходят морозы, иногда и превышая ее.

Овощи уже поступили в продажу. "И от магазинов поступают заявки, и прямо на месте продаем. Торговать есть чем", - рассказал "РГ" и.о. генерального директора компании-производителя Максим Гома.

Правда, стоимость этих овощей пока значительно выше привозных, поскольку комплекс еще не достроен и площадь теплиц мала. К примеру, помидоры идут по 300 рублей за килограмм, в то время как китайские можно купить за 180 - 200. При этом раскупаются горожанами местные овощи не из патриотизма, а потому что есть уверенность в их высоком качестве. Разработчики проекта уверяют, что с выходом комплекса на проектную мощность цены будут приближены к сложившимся на рынке.

В расположенном неподалеку от Якутска комплексе пока еще работают теплицы площадью 1,3 гектара. Идет строительство третьей очереди. Оно запланировано на 2020 - 2021 годы. После завершения всех работ площадь комплекса достигнет 3,3 га. Ежегодно здесь будут выращивать 1,1 тысячи тонн огурцов, более 780 тонн томатов и 17 тонн зелени. По расчетам специалистов, это покроет 20 процентов потребности жителей Якутска в овощах и зелени.

Тепличный комплекс действует и достраивается на площадке индустриального парка "Кангалассы. Это российско-японский проект, поддержанный Фондом развития Дальнего Востока и Арктики.