Новости

В Японии средний возраст таксистов превысил 60 лет 09:07
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение 08:46
Против якутского депутата возбудили дело за избиение подчиненного 07:10
Пропавший в Приамурье малыш найден живым 05:12
В Приморье из-за браконьеров усилили охрану "Земли леопарда" 05:00
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае 04:15
"Арсенал" обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" 02:22
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера "Саутгемптона" 00:15
Семь человек ранены в первый день года в баре Западной Вирджинии 01.01.2020
Помпео отложил визит на Украину, в Беларусь и Казахстан из-за Ирака 01.01.2020
В Петербурге автомобиль сбил группу пешеходов 01.01.2020
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу 01.01.2020
Ким Чен Ын впервые с 2013 года не выступил с новогодним обращением к нации 01.01.2020
Рассекречен роскошный кроссовер Genesis 01.01.2020
Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве 01.01.2020
Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии 01.01.2020
Путин утвердил изменения в структуре и штате службы судебных приставов 01.01.2020
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 01.01.2020
В Волгоградской области два человека погибли в ДТП 01.01.2020
АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 01.01.2020
В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой 01.01.2020
Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек 01.01.2020
Американке, которую не стали оперировать в США, оплатили лечение на Кубани 01.01.2020
Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для "сотен друзей" 01.01.2020
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 01.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
02.01.2020 08:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение

Текст: Инесса Доценко

В акватории Тихого океана, на глубине 65 километров днем 2 января произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Эпицентр сейсмособытия находился в 67 километрах к северо-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа. Расстояние до береговой линии составило 19 километров.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Каких-либо разрушений землетрясение не принесло, пострадавших нет.

С начала 2020 года это уже второе вполне ощутимое в краевом центре землетрясение, вчера жители города также почувствовали подземные толчки силой в два-три балла. Ежегодно на Камчатке происходит треть всех подобных сейсмособытий в России.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Японский зонд везет на Землю уникальные образцы с астероида
Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу
Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите