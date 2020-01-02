Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение

В акватории Тихого океана, на глубине 65 километров днем 2 января произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Эпицентр сейсмособытия находился в 67 километрах к северо-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа. Расстояние до береговой линии составило 19 километров.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Каких-либо разрушений землетрясение не принесло, пострадавших нет.

С начала 2020 года это уже второе вполне ощутимое в краевом центре землетрясение, вчера жители города также почувствовали подземные толчки силой в два-три балла. Ежегодно на Камчатке происходит треть всех подобных сейсмособытий в России.