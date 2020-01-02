Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду

Автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды и контроля за ее сбросом предложили ученые Пензенского государственного университета (ПГУ).

Она работает на основе ультразвука, который бесконтактно за доли секунды зондирует уровень воды в резервуаре, передает данные на пульт управления и в автоматическом режиме поддерживает заданные характеристики.

Устройство также обеспечивает плавный пуск и регулируемую остановку электродвигателей насоса для исключения гидравлического удара в трубопроводе. Не секрет, что регулярные протечки из-за изношенных коммуникаций являются главным убытком для городских сетей. В конечном итоге все потери отражаются на сумме платежа для потребителей. Новая разработка позволяет минимизировать потери воды и электроэнергии.

Проведенный авторами энергоаудит объектов водоканала показал, что возможно добиться снижения энергозатрат на 90 процентов за счет оптимизации процесса и повышения точности измерений. Во многих российских городах управление работой насосных станций осуществляется в ручном режиме.

"Наша разработка запатентована и одобрена сотрудниками Пензенского горводоканала. Из-за смены руководства мы пока не успели внедрить ее, но надеемся нам удастся сделать это в наступившем году", - рассказал "РГ" заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники ПГУ Василий Ашанин.

Аналогичный проект разработан и для Сурского гидроузла, который питает водоканал. Устройство позволит избежать повышенного сброса воды, из-за чего весной 2019 года обмелели все реки в бассейне Волги.