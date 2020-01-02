В Пензе сотрудника центра занятости задержали за убийство коллеги

В Ленинском районе Пензы следователи задержали мужчину, который до смерти избил своего коллегу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, драка произошла 27 декабря минувшего года в Центре занятости населения. Вечером у двоих сотрудников офиса возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки мужчина 1983 года рождения дважды ударил своего старшего коллегу 1963 года рождения. В результате последнему была нанесена тупая травма головы, которая осложнилась развитием аспирации крови (эффект "засасывания", вызванный понижением давления). Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый сейчас задержан. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.