В Саратове мужчина обнаружил на даче тела двоих рабочих

Следователи по Волжскому районе Саратова начали проверку по факту гибели двоих мужчин, чьи тела были обнаружены на территории одного из садоводческих товариществ. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По предворительным данным, владелец дачи в Волжском районе города нанял двоих мужчин для выполнения подсобных работ. В канун Нового года они попросили хозяна дачи разрешения отметить праздник на территории домовладения. Хозяин дал добро и днем 30 декабря уехал. На следующий день он безуспешно пытался дозвониться до рабочих.

В четверг, 2 января, он вернулся на дачу и пошел в домик, где мужчины планировали отметить праздник. Дверь домика была заперта. Открыв ее, хозяин обнаружил работников мертвыми. Они лежали на кроватях без признаков жизни. По словам мужчины в доме отчетливо чувствовался запах газа, из-за чего он быстро перекрыл газовый баллон, к которому был подключен обогреватель.

Прибывшие на место следователи не выявили повреждений на телах погибших. В качестве приоритетной версии рассматривается отравление газом. Точную причину смерти назовет назначенная судебно-медицинская экспертиза.