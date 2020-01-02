В Уфе неизвестные "обстреляли" петардами многоэтажный дом

Полиция проверяет информацию по факту обстрела многоэтажного дома петардами по улице Энтузиастов в Уфе в новогоднюю ночь.

- После окончания проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по РБ, уточнив при этом, что называть инцидент обстрелом неверно, так как применялось не огнестрельное оружие, а пиротехнические изделия.

Между тем на ролике, которое облетело соцсети, видно, что петарды установлены таким образом, чтобы при запуске попадали в остекление фасада многоэтажного дома в новом микрорайоне. Очевидцы происшествия говорили, что фасад получил повреждения.

В региональном МЧС сообщили, что обращений за помощью к спасателям не было, петарды не вызвали пожар и не нанесли никому травму.

Спасатели напомнили, что нарушены правила использования пиротехнических изделий. Их нельзя запускать вблизи любых строений, машин и людей.