Ввели новые правила: Собаки – в намордниках, зоопарки - без контакта

Сначала о правилах. Собак определенных пород теперь нельзя выгуливать без намордников. В списке - 13 пород. Без намордников они могут гулять только на закрытых территориях, которые принадлежат их хозяевам на правах частной собственности. Но все равно должна быть табличка, что там - опасная собака.

Появились особые условия и для цирков, зоопарков, дельфинариев и всех организаций, которые используют животных в культурно-зрелищных мероприятиях. До 2022 года им надо обзавестись лицензиями. Их будет выдавать Россельхознадзор, право на это у него начало действовать с 1 января 2020 года.

Правительство РФ уже утвердило и правила содержания животных, без выполнения которых нельзя будет получить и потом сохранить лицензию.

Список надо бы расширить

В Пензе на Олимпийской аллее, где проложена главная тропа здоровья для горожан, появились таблички о запрете выгула собак без намордников. Правда, не указывается, каких именно пород. Складывается ощущение, что правило распространяется на всех без исключений четвероногих.

Между тем в законе строго определены породы, на которые распространяется запрет. Хотя сам перечень вызывает вопросы у специалистов.

"В список включены крайне редкие породы, которых в общем-то в России практически нет, а часть пород вообще исчисляется сотней экземпляров во всем мире. Я думаю, что это некий компромисс между властью, требованиями обычных людей и кинологической общественностью", - говорит кинолог из Пензы Дмитрий Паук.

Она у меня добрая!

В любимом горожанами лесопарке "Каменные палатки", расположенном близ спального района на окраине Екатеринбурга, первые дни января выгуливали, кажется, всех собак из ближайших кварталов. Фактически все мохнатые - на поводке, чтобы не сбежали, но ни одного пса в наморднике мы не увидели.

Статные доги прыгали по сугробам - хозяева пытались увести их подальше от народной тропы. Но эти породы не входят в список. Зато огромная овчарка без намордника сидела на привязи у скамейки, где хозяева со спиртным продолжали отмечать Новый год. И, понятно, никто не рисковал спросить - почему собака без намордника.

"Покупатели наших щенков никогда не интересуются, как подобрать собаке удобный намордник. Главный вопрос - как правильно воспитать собаку, чтобы у нее не было агрессии, - сказал "РГ" владелец питомника кавказских овчарок (они входят в список) Владимир Плотников. - Я, конечно, закон соблюдаю и для своих воспитанников намордники есть. Но у всех собаководов к намордникам очень сложное отношение, этот предмет все-таки раздражает собаку. А ведь кавказцы хоть и большие, но дружелюбные. Это собаки - няньки".

Кинолог считает: если собака агрессивна, то это скорее вопрос к хозяину, а не к ней. Может, и так. Вот только кусает все-таки собака, а не хозяин.

Тем не менее, в местном зоомагазине известной сети рассказали, что спроса на намордники перед праздниками и после них не было. Несмотря на то, что товар висит перед самой кассой, им владельцы собак не интересуются. "Может, закона не знают?", - предположила продавец.

Пора штрафовать

Во Владивостоке хозяева собак без намордников, уверяли, что о законе они ничего не знают или "что-то слышали". Но надевать на своих питомцев намордники пока не спешат.

Аргументы те же, что и в других регионах: "собака ученая, просто так не бросится", "в наморднике неудобно", "он мирный".

Вот если начнут штрафовать, то в принципе хозяева готовы начать выгуливать собак в намордниках. Пора штрафовать?

Кстати, одна из статей, вступивших в силу с 1 января, водит надзор за обращением с животными (его правила разработает правительство РФ). Предусмотрена и ответственность хозяев - как административная, так и уголовная, но это уже решают специальные "уполномоченные органы".

Плюс вводится общественный контроль. Общественным инструктором может попытаться стать любой желающий. Тот, кто пройдет необходимые процедуры, получит удостоверение и право сигнализировать властям о нарушении закона. И что особенно важно - региональные и муниципальные власти обязательно должны рассмотреть эти сигналы. Кстати, общественные инспекторы могут вести фото- и видеосъемку.

Погулял - убери. Но куда?

Как водится, к новым правилам надо еще привыкнуть. И произойдет это тем быстрее, чем принципиальнее будет контроль за их соблюдением.

Но многие и без этого понимают необходимость таких перемен.

"Новый закон очень важен как для животных, так и для людей, - поделился своим мнением житель Ульяновска Сергей, хозяин роскошного лабрадора. - Поскольку защищает интересы всех, делает нас гуманнее. Собачники тоже должны понимать, что город принадлежит не только им, а значит, надо предупреждать агрессию своих питомцев и убирать за ними во дворе".

Правила, предписывающие убирать за собакой во время прогулки и создавать в городах специальные площадки для выгула четвероногих друзей, поддержал и владелец питомника кавказских овчарок Владимир Плотников из Екатеринбурга. Правда, с уборкой все не так просто. Для этого нужны специальные урны. Но с этим в большинстве российских городов сегодня большая проблема.

А в Пензе попытались даже усовершенствовать закон. На территориях школ и детсадов неофициально запретили выгул для всех собак. Правда, полиция не может принять меры к нарушителям, так как регламентирующего документа нет. Городские власти выходили с инициативой в Заксобрание региона, чтобы установить штраф для загрязняющих территорию. Но не нашли поддержку у законодателей.

Зоопарк закрывается

С введением нового закона в хабаровском цирке не ожидается существенных изменений. Другая ситуация - в Свердловской области.

Хабаровский краевой цирк - прокатная организация. У него нет свой труппы, он занимается организацией гастролей. Ответственность за цирковых животных несут их хозяева - приезжающие гастролеры.

А в Свердловской области новые требования к зоопаркам уже сказались на их количестве. Например, закрылись зверинцы в Серове и Каменске-Уральском. Часть животных принял контактный зоопарк "Лесная братва" в Нижнем Тагиле. Он пока работает - находится не в торговом центре, а в отдельном помещении.

Так что "ликвидации не подлежит". Да и крупных диких животных здесь не держат. Но замдиректора заведения Антон Черных сетует на жесткие требования закона. По его словам, непросто прокормить страуса, сурикатов, песца, кинкажу, пака, а также свиней, цыплят и коз. Цена билета - 200-250 рублей, повышать ее нельзя - и так ежедневно приходят не более 15 посетителей.

Но кормить-то животных надо по правилам! Для того и принят закон.

Сменили вывеску

Некоторые контактные зоопарки в Екатеринбурге предусмотрительно сменили вывеску: стали обычной "выставкой животных". "Обнимашек" со зверьем здесь уже не обещают.

Предприниматели спешно ищут новые форматы работы, в результате появляются "усеченные" варианты зверинцев вроде "Дома ручных енотиков" в новом жилом районе Екатеринбурга. Посетителей встречают только пять восьмимесячных енотов - кормить, играть и гладить не воспрещается. Однако мини-зоопарк находится на первом этаже жилого дома - по новому закону, это нарушение.

Переезд обойдется в миллионы

Зоопарк под Нижним Тагилом расположен на обширной территории частного дома в селе Николо-Павловское. Звери ухоженные, отзывы в основном хорошие, но есть одно "но".

По словам директора зверинца Оксаны Поляковой, с 1 января зоопарк обязан "отъехать" на 100 метров от жилых помещений. Местная администрация предложила участок площадью 2,5 гектара. Полякова уже вложила полмиллиона рублей в фундамент теплого помещения для зверей.

Но выяснилось, что земли сельхозназначения нужно перевести в категорию "культурное развитие, зверинцы и цирки". При этом кадастровая стоимость участка возрастает в тысячу раз - до 26 миллионов рублей. При шестипроцентной ставке аренда неподъемная - 1,65 миллиона рублей.

Если считать аренду по оценочной стоимости, она составит 9 тысяч в месяц. Но это только на три года. Полякова просит увеличить срок аренды до 49 лет. Говорит, иначе нет смысла строить капитальные сооружения.

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