ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел еще в 2017 году и все виновные уже наказаны.

Ранее в Сети появилась видеозапись обыска камеры в СИЗО №4 в городе Анжеро-Судженск. На кадрах видно, что сотрудники изолятора, выводя заключенных из камеры, избивают их по голове и телу. Один из охранников бьет выходящих по затылку, а второй – по корпусу. Далее их выстраивают вдоль стены и проводят обыск. Все это сопровождается оскорблениями и криками.

Всего в избиении участвуют порядка четырех сотрудников изолятора. Правозащитная организация Gulagu.net отметила, что видеозапись инцидента поступила к ним в распоряжение 28 декабря 2019 года. При этом в сообщении отмечается систематичность подобных избиений.

Как уточнили в пресс-службе регионального ФСИН, инцидент произошел в 2017 году. По данному факту управление собственной безопасности ведомства уже провело служебную проверку. Все лица, причастные к избиению привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, были даны поручения о недопустимости подобных методов впредь. В ведомстве отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.