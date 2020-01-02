Полиция Красноярска проверит данные о прыжке парашютистов с балкона

В Красноярске сотрудники полиции начали проверку по факту сообщений СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24-этажного здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ранее в Сети появилось видео от очевидцев, которые зафиксировали прыжок двоих парашютистов с балкона высотки. Мужчины прыгнули с последнего этажа здания и благополучно приземлились на берегу Абаканской притоки Енисея. Как утверждают журналисты, инцидент произошел в Красноярске на территории жилого комплекса "Белые росы".

Видеороликом заинтересовалась городская полиция. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. В ведомстве подчеркнули, что сообщений о пострадавших к ним не поступало.