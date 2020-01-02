В Алтайском крае два человека погибли в ДТП на трассе

В Косихинском районе Алтайского края столкнулись две легковушки. В результате аварии погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным краевого МЧС, ДТП произошло недалеко от села Налобиха на 256 километре трассы Р-256 Барнаул-Бийск. Столкнулись иномарки Honda Fit и Toyota Platz. По предварительным данным полиции, столкновение допустила женщина 1958 года рождения, сидевшая за рулем Toyota. Она и ее пассажирка погибли на месте. Семья из четырех человек, ехавшая в Honda, получили различные повреждения. Пострадавшим, в числе которых двое детей, оказывается помощь.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. Автомобильное движение в районе аварии не перекрывалось. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 10 человек и пять единиц спецтехники.