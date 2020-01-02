В Кузбассе четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

В Кемеровской области столкнулись иномарка и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, авария произошла в 16:30 по местному времени на 47-м километре дороги Кемерово - Промышленная. Столкнулись грузовик ГАЗон NEXT и Chevrolet. По предварительной информации, иномарка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик, идущий встречным курсом.

В результате ДТП погибли водитель легковушки и трое его пассажиров. Водитель грузовика получил легкие травмы, его пассажир также пострадал. Сейчас на месте аварии работают правоохранители, выясняются обстоятельства ЧП.