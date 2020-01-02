В Омской области нашли тело подростка, пропавшего в новогоднюю ночь

В Омской области нашли тело 17-летнего подростка, который пропал в новогоднюю ночь. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, юноша скончался от переохлаждения.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Заливино Тарского района области. Как уточнили в полиции, мать подростка 1 января обратилась в дежурную часть с заявлением о пропаже сына. Было установлено, что вечером 31 декабря юноша ушел к друзьям, где пробыл до 3:00, после чего отправился домой. На его поиски были брошены силы районного отдела полиции и волонтеров.

Как уточнили в региональном СК, сегодня днем тело мальчика было найдено в 500 метрах от села. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Скорее всего, молодой человек умер от переохлаждения на фоне алкогольного опьянения.

- Житель многоквартирного дома, где проживал несовершеннолетний, рассказал, что после трех часов ночи мальчик постучался к нему в дверь. Тот, решив, что подросток перепутал квартиру, отправил его на этаж ниже. После этого школьника никто больше не видел, - сообщили в УМВД по Омской области.

Мужчина сообщил полицейским, что подросток был пьян. Сейчас по факту смерти проводится проверка.