Ученые из КБР решили научить роботов "думать"

Специалисты Кабардино-Балкарского научного центра РАН (КБНЦ РАН) приступили к разработке имитационной модели мыслительного процесса для функционирования роботов. Как рассказал ТАСС и.о. председателя центра Залимхан Нагоев, ученые республики могут стать первыми в мире, кто справится с подобной задачей.

В центре недавно открылись две новые лаборатории. В первой занимаются созданием искусственного интеллекта и роботехникой, во второй - молекулярной селекцией в биотехнологии.

По словам ученого, в лаборатории "Нейрокогнитивные автономные интеллектуальные системы" проводятся фундаментальные исследования, направленные на создание имитационной модели мыслительного процесса и моделирование рассуждений (именно эта модель является ключом к созданию интеллектуальной системы управления роботами).

"Автоматизация заполняет многие ниши. Не только на конвейере будут роботы, которых уже сейчас миллионы, роботы войдут в нашу жизнь - горничные, дворники, официанты, ретейлеры, - отметил он. - Однако современные роботы пока недостаточно умны, чтобы массово переложить на них задачи. Например, донести чашку кофе от кухни до столика в кафе, взять ее, аккуратно налить, правильно поставить - это очень сложная с научной точки зрения задача, здесь еще очень много нерешенных задач".

Но такие действия робот сможет имитировать только в том случае, если обладает ядром интеллектуального принятия решений. В центре и занялись попыткой создания ядра интеллектуального принятия решений и моделирования рассуждений.

Сообщается, что в своей работе ученые используют интерфейс виртуальной реальности и датчики дополненной реальности.

"Надеваешь очки и погружаешься внутрь "мозга" робота. Нейроны изучаются отдельно, но как их работа увязана с психологическими феноменами, как мы мыслим, чувствуем, как это непосредственно работает - это все не дано в прямом наблюдении, поэтому единственный способ - это имитационное моделирование. Мы делаем в лаборатории компьютерную модель, которая визуализирует в 3D программные модели нейронов головного мозга и связи между ними, формирующиеся в процессе выполнения роботом функциональных задач", - рассказал Залимхан Нагоев.

Кстати

Одной из разработок лаборатории центра является робот-ретейлер, который был представлен на международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" на стенде Минобрнауки РФ. Робот-ретейлер состоит из торса, головы, кистей и мобильной платформы - шасси, которое позволяет передвигаться по ровным поверхностям и преодолевать препятствия высотой 5 см. Ученые из КБР уверены, что один созданный ими аппарат, например, при уборке овощей в теплицах заменит пять человек по производительности.