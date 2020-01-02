Новогодние гуляния в Петербурге собрали рекордные два миллиона человек

Новогодняя ночь в центре Санкт-Петербурга собрала рекордное количество празднующих - два миллиона человек, сообщил комитет по культуре администрации города. В сообщении подчеркивается:

- Встретили 2020 год новым рекордом! Два миллиона человек отпраздновали Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте.

В новогоднюю ночь на Дворцовой площади состоялось шоу "Волшебная мастерская Данилы Мастера", в котором применялись световые, пиротехнические и лазерные эффекты.

Прошел и концерт, в котором участвовали артисты телевизионных проектов "Главная сцена" и "Новая Звезда", а также популярные петербургские кавер-группы. После дискотеки, на которой звучали популярные хиты 90-х годов, в городе прогремел праздничный салют.

Существенных нарушений общественного порядка правоохранители не отметили.