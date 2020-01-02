Спецрежим для самозанятых введен еще в 19 регионах

Возможность легализоваться и платить налоги по сниженной ставке без всякой отчетности появляется у самозанятых еще в 19 регионах страны.

В списке территорий, где начинает действовать специальный налоговый режим, - Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан. Ранее в эксперименте принимали участие 4 региона: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан.

Самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, ставка налога составляет 4% от дохода. Работающие с индивидуальными предпринимателями и компаниями платят 6%. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в Пенсионный фонд самозанятые отчисляют в добровольном порядке. В перспективе у них может появиться возможность делать это непосредственно через мобильное приложение.

Приложение для самозанятых "Мой налог" обеспечивает все взаимодействие между налоговыми органами и самозанятыми. Оно полностью заменяет кассу и отчетность. С его помощью можно формировать и отправлять чеки клиентам, проверять начисление налога (расчет производится автоматически) и узнавать о сроках уплаты. Платить налог можно частями и всей суммой сразу. Для удобства к приложению можно привязать банковскую карту и пользоваться функцией автоплатежа. В любой момент от приложения, а следовательно, от статуса самозанятого можно отписаться.

В 2019 году, по данным Федеральной налоговой службы, в качестве самозанятых в рамках эксперимента зарегистрировались свыше 330 тысяч человек.