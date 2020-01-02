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02.01.2020 20:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на прохожую

В центре Санкт-Петербурга горящий мужчина упал с крыши трехэтажного здания на проходившую мимо женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского МЧС.

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По данным ведомства, инцидент произошел на улице Боровая, 29. Дежурному поступило сообщение о возгорании. Очевидцы рассказали спасателям, что горящий мужчина рухнул с крыши здания, которое находится на ремонте. При этом он упал на женщину 1967 года рождения, проходившую в этот момент мимо.

Как уточнили в ведомстве, мужчина от полученных травм скончался. Женщина госпитализирована. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левой ноги.

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